Alexandra Larissa ALEXANDRA TCHAKOUNTE (TCHAKOUNTE TANGOU )

Proactive, je me démarque par ma force de proposition, mon adaptabilité, ma bonne humeur en entreprise et ma perpétuelle

quête du savoir. Ainsi, je suis extrêmement motivée à développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement.

STAGIAIRE RH dans un cabinet d'avocat

Administration du personnel: paie, gestion d'absences et

congés

Participation au plan de formation

Recrutement: publication d'offres, suivi des candidatures,

préparations des documents d'intégrations,

Edition des contrats et convention

ASSISTANT FORMATION-RH en italie

Suivi administratif du personnel

Evaluation des compétences et requalification

Suivi comptable et logistique des actions de formation en

interne

Prospect et recherche de client

ASSISTANTE RH en italie

Passer des test et des entretiens d'embauches aux

candidats

Réaliser et diffuser des annonces d'emploi

Réceptionner et trier des cv en fonctions des postes