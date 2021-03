Alexandra PATARD

Consultante éditoriale pour l'agence SEO du Groupe FullSIX (Novalem/FullSIX Search), ma mission consiste à créer du contenu optimisé pour le SEO et réaliser des optimisations en vue d'améliorer le référencement naturel des sites clients de l'agence. Je participe également à la rédaction d'article pour la newsletter de Novalem.



Journaliste-rédactrice web de formation, j'ai collaboré pendant trois ans à M6 web, la filiale internet du Groupe M6, où j'étais chargée, dans un premier temps, d'animer le site de l'émission 100% Foot, avant de gérer la publication des vidéos pour les chaînes W9, Paris Première et Téva sur l'application 6play. J'ai ensuite suivi une formation SEO (Ranking Metrics / WebRankInfo), qui m'a ouvert les portes du SEO et du bestiaire de Google.



Blogueuse de vocation, j'ai collaboré au blog de tennis « Service Gagnant » (2011-2013), avant de lancer et d'animer au quotidien mon propre blog sur l'équipe de football du Paris Saint-Germain « Au cœur du PSG » depuis août 2013 (http://www.aucoeurdupsg.com/).



Intéressée par les liaisons dangereuses entre sport, politique et puissance financière, j'ai aussi publié en ebook « Le Football business et ses dérives » (été 2014).



Mes compétences :

Rédaction

Community management

Médias

Web

Journalisme

Sport

Rédaction web

WordPress

Drupal

Audit

Search Engine Optimisation

Social Media

Microsoft Office

Blogging