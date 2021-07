Alexandra PINTO (JOULIN)

Depuis près de 20 ans, je vous accompagne, PME/PMI, dans les différentes tâches de Ressources Humaines, de paie et de la comptabilité.



Mon atout : ma polyvalence. Au fil de mon expérience, j'ai su mettre à profit mes capacités pour arriver à un résultat de qualité en mettant en place plusieurs solutions afin de faciliter de manière optimale le travail.



Animée par des valeurs d'esprit d'équipe, de culture du résultat et de professionnalisme, je recherche l'épanouissement professionnel par un travail d'équipe constructif et bienveillant.



Mes compétences :

Paie

Charges sociales

Gestion des ressources humaines

Gestion de temps

Veille juridique

Gestion du personnel

Paye/Prsi

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word 2000

Microsoft Excel 2000

ADP Human Resources