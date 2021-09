Alexandra Pocquet

Etalonneur Free Lance

Doutes : Hanss/Soyer

Malmousque : Sebbagh/Buchmann

Ca tourne à St Pierre et Miquelon : Monnier/Seguin;Selva

Dustin : Guiguet/Mathon

Le discours : Tirard/Soyer

Jour d'été : Bensaïdi/Batigne

Passion simple : Arbid/Granel

Music Hole : Mutzenmacher, Liekens/Degrave

And then we danced : Akin/ Fridell

Liberté : Albert Serra / Tort

Une intime conviction : Raimbault / Cottereau

Bêtes blondes : Walther / Beaufils

Tel Aviv on fire : Zoabi / Brunet

Taxi 5 : Gastambide / Richard

Après la guerre : Zambrani / Brunet

A discrétion : Vénail / Beaufils

La Papesse Jeanne : Breschand / Alvarez

Victoria : Triet / Beaufils

Les malheurs de Sophie : Honoré / Chemetoff

Avril et le monde truqué

Peur de rien : Arbid / Louvart

La rançon de la gloire : Beauvois / Champetier

The smell of us : Clarke / Louvart

Je mappelle Hmmm : Agnès B / Bouyer

Landes : Vives / Soyer

Mystery : Lou Ye / Qian

Holy Motors : Carax / Champetier

Yema : Saraoui / OByrne

Noces : Béziat / OByrne

Tanathur : T Abu Wael / Champetier

Rebecca H : Kerrigan / Deshaies

Djinns : Martin / Cottereau

Gamines : Faucher / Cottereau

Le bel âge : Perraut / Bozon

Jusquà toi : Devoldère / Potier

Les Beaux gosses : Sattouf / Colin

Ah ! La libido : Rosière / Machuel

Pelléas et Melisande : Béziat / OByrne

Versailles : Schöller / Hirsh

Tokyo ! Merde : Carax / Champetier

Anna M : Spinosa / Duplantier

La raison du plus faible : Belvaux / Milon

Nouvelle chance : Fontaine / Champetier

Itinéraires : Otzenberger / Guicheteau

Un couple parfait : Suwa / Champetier

Basse Normandie : Mazuy / Rouxel



Queen Kidjo, le rythme absolu : Duguet

Le bon soldat : Landzman

Indes Galantes : Béziat/O'Byrne

Varda par Agnès

L' âme du vin : Gorbanevsky/Brelot, Bourgeois

Dans notre paradis : Marschal

L'appel à la danse Sénégal : Screenskin

L'éloquence des sourds : Moreau

Madame Fang : Wang Bing

Retour au Palais : Zoutat

Femmes du chaos vénézuelien

Non assistance : Choffat

Jean Ziegler : Wadimoff / Cottagnoud

Ecrivains en France : Teboul / Champetier

Cest quoi ce travail ? : Joulé, Jousse

Le dernier des injustes : Lanzman / Champetier

Cleveland vs WS : Bron / Hirsh

Le Syndrome du Titanic : Lièvre, Hulot

9/3 : Benguigui

Capri : Mréjen / Champetier

Young Yakuza : Limosin / Hirsh

Lavocat de la terreur : Schroeder / Champetier

9m² pour 2 : Cesarini, Glasberg



Je sais tomber : Tasma/Milon

Souviens-toi : Venault / Lafaye

A 2 cest + facile : Deleuze / Bouyer