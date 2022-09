Gestion relations commerciales et internationales

Gestion commandes/logistique - Acheminements /stocks

Développement des réseaux et nouvelles filières ( Plastique / Sidérurgies)

Suivi de la clientèle



langues :

Français maternelle

Anglais courant

Espagnol lu , écrit, compréhension orale

Italien et chinois notions



A votre disposition pour toute question/demande



Cordialement



Alexandra