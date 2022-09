Alexandra SAIDI

De formation commerciale , j'ai d'abord travailler dans le prêt a porter dans un premier temps comme conseillère des ventes puis Floor manager;

en 2011 j'ai décidé de voyager et de trouver ma voix , et c'est en Belgique que je m'installe et ai l’opportunité de la trouver ; assistante de direction pendant un an

maigre d’expérience, mes forte de détermination , je suis une formation de gestion de base pour jeune entrepreneur qui me permet de renforcer mes connaissances générale de l'Entreprise

par la force des choses je me dois de rentrer en France ou je trouve un emploi d’hôtesse d’accueil et la c'est le dé-clique: JE VEUT ETRE ASSISTANTE JURIDIQUE dep Fusac

je suis donc en se moment une formation a distante de droit + assistante juridique

A la recherche d'un poste en fonction support avec possibilité d'évolution vers du assistanat spécialise!!!





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel