Alexandra SAN AGUSTIN

Passionnée de musique et d'électronique, je suis également une partisante de l'open-source.

J'ai travaillé pour l'entreprise Prévimétéo (47) où ma mission était de concevoir des stations météo autonomes GPRS et Sigfox open-sources.

Dernièrement j'ai travaillé au sein de l'entreprise OSES (33) - MoniThermo où j'ai conçu des capteurs de températures connectés open-sources.

J'ai également participé au projet Ampool, une voiture open-source et connectée, dans lequel mon travail était de concevoir un système permettant d'embarquer des capteurs environnementaux au sein de la voiture.



Mes compétences :

Electronique