Alexandre ACHAIN

Je suis développeur web de formation et game designer autodidacte.



Spécialisé dans le web et la mobilité, je suis ouvert à tout type de projet multimédia en freelance.



Curieux, je suis constamment à la recherche des modes d'expression et des technologies de demain : écriture transmédia, réalité augmenté, podcasts, jeux ubiquitaires, web-séries, community management, nouveaux supports de jeux (comme l'e-pawn ou les lunettes Occulus Rift), seroius game...



Du game design à l'audiovisuel en passant par le web, je détecte les transformations des médias afin de les anticiper dans mes créations et vos projets.



Mes compétences :

PHP

Game design

Webdesign

Logiciel libre

Javascript

Ruby

HTML 5

CSS 3

JQuery

Joomla!

MySql

Base De Données Oracle

UML

Merise

Ruby on rails

C++

JAVA

ObjectiveC

LAMP

Netbeans

SPIP

GIMP

Birdfont

SMO

Adobe Photoshop

Scribus

UFRaw

Inkscape

Adobe InDesign

Prestashop

Eclipse

RawTherapee

Adobe Illustrator

Artisteer

Aptana

BlueGriffon

Référencement

SEM

Thelia

Drupal

Wordpress

SEO

XML

C#

Unreal Engine 2

XNA

PL/SQL

Python

Qt

Animation 3D

Animation 2D

Sémiologie

Photographie

Adobe Premiere

Ecriture Audiovisuelle

Montage Audiovisuel

Muse

Java EE

C

Programmation orientée objet

Bootstrap

Twig