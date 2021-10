Alexandre BARGAHI (ALEXANDRE BARGAHI)

Après plusieurs années dexpérience dans le Marketing Digital et Lead génération de différentes sociétés, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau défi en adéquation avec mes aspirations professionnelles.

Ma formation en Digital Marketing et Data Science, ainsi que mon parcours professionnel, riche et diversifié dans plusieurs entreprises, m'ont permis de développer mes compétences en :





- SEO,SEA et SMO,

- Lead generation,

- Data driving / minig,

- CRM marketing (Salesforce et CRM Microsoft Dynamics),

- Digital UX,

- Optimisation des funnels dacquisition,

- Inbound Marketing,



Ces atouts vous conféreront, je l'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes situations, et de mon engagement à minvestir pleinement dans les nouvelles responsabilités qui me seront attribuées.

Avec mon implication personnelle, mon sens des responsabilités et de la rigueur à mener à bien des opérations productives et rentables, et ma passion pour lamélioration permanente des performances, je serai heureux de pouvoir contribuer à la croissance et au développement dune nouvelle structure, et ainsi à sa réussite.

Au-delà de mes compétences humaines et managériales, mon parcours professionnel est fondé sur :





une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

laccent mis sur les résultats et latteinte des objectifs,

un degré élevé dexigence et de réactivité.



Je vous joins mon curriculum vitae afin que vous puissiez prendre connaissance plus précisément de mes différentes expériences et compétences.



Je reste bien évidemment à votre disposition pour discuter plus en détail de mon parcours, et dopportunités auxquelles je pourrais correspondre.





Dans l'attente de vous rencontrer, je reste à votre entière disposition.