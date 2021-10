Alexandre BOSSERELLE

Mes compétences

====================================================



Gestion : Gestion de projets ; évaluation et coordination des différentes ressources (techniques, humaines)

Evaluation des besoins, rédaction d’études concurrentielles, de cahiers des charges et de devis

Aide à la décision, coaching stratégique, conseil en communication (projets webs), formation et aide aux utilisateurs.



Informatique : Algorithmique (C et C++, Java, Unix, Système, Basic, Pascal), bases de données (SQL, ORACLE, PL/SQL), Internet (HTML, Java Script, CSS, JSP, PHP & MySQL, Flash & Action Script, CGI)

Logiciels Eclipse, Rational XDE, Photoshop 7.0, Flash 4, Dreamweaver MX, Delphi 4, C++ Builder, Visual Studio et l’environnement Windows (98,ME,XP). Bases en systèmes Unix, Linux.

Réseaux informatiques : intranet et Internet, serveurs webs (installation, administration)

IHM (Interaction Homme Machine: ergonomie, psychologie de l’utilisateur, adaptation du poste de travail et de ses applicatifs aux contraintes/handicaps d’un utilisateur)

Modélisation et organisation : Merise, UML, X-Treme Programming (notions)



Langues : Anglais : courant (830/990 TOEIC) – Semestre d’études à Montréal, espagnol : notions, allemand : débutant



Mes expériences

====================================================



2005 – Stage en alternance : conception d’un progiciel de gestion et de communication à destination des agents immobiliers (étude de marché, entretiens avec les clients, analyse, conception, business plan, réalisation)



2004 - Stage en entreprise : Conseil et Analyse en Ergonomie sur divers projets applicatifs réalisé à Artic Média. Rédaction d’études concurrentielles, de cahiers des charges, réalisation de maquettes pour des solutions logicielles ou webs, design d’interface pour un logiciel de gestion de biens immobiliers



2002 - Responsable site internet de la formation IUP IHM (http://www.ihm-metz.net)

Conception, développement d’applications dynamiques au sein de la société Artic Média (4 bis, place Valadier, 57000 METZ). Création d’un outil permettant l’édition de pages dynamiques indépendamment de la structure de données.



2001-2002 – Développeur en CDI à temps partiel au sein de la société Interact’: conception et réalisation de sites Internet (programmation / intégration d’outils permettant la gestion de sites internet). Références: Immobilier Immo, Viessmann, Tonnellerie Taransaud, Charlélie Couture, maison de disques Pendragon-Records, galerie Maeght, etc.



2001 - Formateur au Pôle Européen de Longwy – Intervention sur les technologies PHP et mySQL

Stage en entreprise dans le cadre du DEUST TIC : conception et développement d’applications dynamiques (backoffice/frontoffice) pour sites webs, société Interact’ (11 place de la cathédrale, 57000 Metz)



Mes diplômes

====================================================



2005 - Dess Ingénierie des Systèmes et Innovation GI à l’Université de Metz



2004 - Maîtrise IUP GI – IHM à l’Université de Metz (mention B – Titre d’ingénieur maître)

Semestre d’études à Concordia University, Montréal, Canada – Software Engineering, E-business Implementation, Data Structure And Algorithms, Computer Security

2003 - Licence IUP GI – IHM à l’Université de Metz (mention B)

2002 - DEUG IUP Génie Informatique - Interaction Homme Machine à l’Université de Metz (mention B)



2000 – 2001 - DEUST en technologies de l’information et de la communication et développement local (TIC) à l’Université de Metz (mention B)

1999 - DEUG Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences à l’Université de Metz (1ère année)



1998 - Baccalauréat Scientifique option SVT (mention AB) au Lycée Georges de La Tour de Metz