Alexandre BRUNET

Je suis récemment diplômé en Master de Microbiologie spécialisé en microbiologie et je suis intéressé par tous les métiers qui constituerais pour moi une expérience valorisante pour accéder à moyen terme à des postes de chef de projet ou d'ingénieur d'étude dans les secteurs liés à la microbiologie et aux biotechnologies : Technicien de Recherche, technicien supérieur, assistant ingénieur et les métiers de cadres en R&D. Les secteurs visés sont la pharmaceutique, la cosmétique et l'agroalimentaire. J'ai également une expertise en contrôle qualité en lien avec la microbiologie, notamment selon le respect des normes ISO.