Alexandre CAVIALE

Fort de plusieurs années d'expérience en management technique et opérationnel pour le compte d'entreprises privées dans le secteur de la banque, de l'assurance ou de l'expertise, je suis capable de m'adapter à tout type d'activité.



La proximité et le travail de terrain sont au centre de mes préoccupations et j'ai à cœur de connaitre les exigences des métiers de mes collaborateurs.



Bâtisseur de projet et empreint d'initiatives je propose des idées afin d'améliorer la qualité du service rendu aux clients tout en prenant en compte les besoins des collaborateurs.



Mes compétences en matière d'accompagnement, de formation et de montée en compétence des collaborateurs sont reconnues grâce à une appétence particulière sur le sujet.



Autonome, rigoureux, je prends mes décisions en tenant compte des avis de mes interlocuteurs et dans le strict respect des procédures internes et externes.



Mon profil MBTI (=INFP) est le reflet de ma personnalité ainsi que de mes capacités d'investissement sur des projets novateurs et utiles à la collectivité.



Mes compétences :

Assurance

Droit

Manager

Manager technique

Technique

Management