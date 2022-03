Expert en gestion de projets dans le domaine du Digital Learning et les innovations technologiques dans le domaine de la formation (réalité virtuelle entre autre).



Mes compétences :

- sens du relationnel, de la communication et de la pédagogie.

- gestion d'équipe et de projets.

- curiosité pour l'innovation et les nouvelles technologies.

- rigueur & méthode

- autonomie & adaptabilité.

- engagement & dynamisme.