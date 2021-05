Alexandre COASSIN

Pilotage Contrat de Ville et dispositifs annexes

Coordonnateur Contrat Local Sécurité et Prévention de la Délinquance



Diagnostic et conseil



- Piloter et coordonner le déroulement d'études sectorielles et d'enquêtes: méthodes d'enquêtes, analyse statistique, techniques de conduite de réunion, rédaction de recommandations;

- Conseiller et assister entreprises, institutionnels et collectivités dans l'interprétation et l'analyse d'études;

- Gérer des bases de données, sélectionner des indicateurs, mettre en place des conventions avec les partenaires avec analyse, compte-rendu des résultats et production de notes d'information;

-Mener une veille économique.



Gestion de projet



- Concevoir et piloter l'organisation de projets de développement: conduite de projets, procédures d'appels d'offres, gestion budgétaire, techniques de communication;

- Evaluer un projet de développement et identifier de nouveaux axes d'intervention;

- Coordonner un réseau de partenaires et d'entreprises.



Mes compétences :

Aide à la décision

Animation Concertation

Expertise technique

Appui à l'organisation et à la gestion de projet

Evaluation Politiques publiques