Ingénieur mécanique de formation, j'ai orienté toute ma carrière vers la gestion de projet. Mes compétences techniques acquises lors de mes expériences professionnelles me permettent de réaliser les choix les plus pertinents dans le cadre du pilotage de projet.

La maitrise des risques fait partie intégrante de ma gestion de projet dans l'optique d'un contrôle des coûts, des délais, des performances et de la satisfaction client.



Après 10 ans au service de la DGA, je souhaite m'investir dans un nouveau challenge sur un poste de gestion de projet de systèmes complexes.

A l'écoute d'opportunité professionnelle en gestion de projets, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Alexandre COIFFARD

alexandre.coiffard@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Pilotage transversal d'équipes pluridisciplinaire

Management de projet

Défense