Alexandre CONSTANTIN

Situé à Reims, la société Alex Clip vous propose de créer votre site internet.



D'intégrer dans les projets de vos clients, des prises de vues aériennes réalisées par drones.



Que ce soit pour des photos vues du ciel, des films d'entreprises ou d'événements, ajoutez cette offre à votre catalogue, en rendant votre contenu plus attractif et différenciant.



Avec les prises de vues aériennes, vous conférez à vos photos un caractère unique, original et un potentiel visuel inédit.



Pour vos films, nous vous accompagnons dans l'écriture du scénario et dans leur réalisation et vous livrons les rush ou films montés jusqu'au format 4K.