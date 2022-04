Alexandre DA SILVA

Actuellement à la recherche d'un emploi, je suis diplômé niveau bac + 2 dans le bâtiment et principalement la maçonnerie/Gros œuvre, je dispose d'une expérience de terrain qui me permet d'avoir une bonne vision du travail en général, et de travailler en autonomie sur la réalisation de chantier.

Je dispose également de connaissance technique en second œuvre



Je suis motivé et ambitieux, j'aime le travail et je suis organisé



Mon but professionnel étant d'évoluer au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

ArchiCAD

Béton armé

Maçonnerie

Informatique

Autodidacte

Organisation