Alexandre DANJEAN

Bonjour,



A l'écart du marché ces dernières années pour la réalisation de divers projets personnels qui m'ont étés très bénéfiques, je recherche aujourd'hui à m'investir de nouveau dans des projets industriels, en France ou à l'international.



Mes expériences professionnelles sont centrées sur l'industrie de la Plasturgie / Automobile et de la Métallurgie / Truck. Elles m'ont permis d'acquérir des connaissances techniques qui, couplées à la maîtrise du processus achat m'offrent de solides compétences pour l'exercice de la fonction.



Je suis quelqu'un de curieux, d'organisé et dynamique. Je m'adapte au changement et j'aime développer de bonnes relations de travail avec les équipes.



Mes compétences :

Amélioration continue

Suivi des projets et fournisseurs

Gestion de contrats

Evaluation des fournisseurs et de la performance a

Definition des priorités achat et des leviers

Définir, exprimer le besoin (CDC, Analyse de la va

Identifier les fournisseurs et réaliser un appel d

Négociation commerciale

Lotus

Thunderbird

Microsoft Office

SAP