Alexandre DARMON

Sortant de la formation du Master 2 de Droit et Économie de l’Audiovisuel à la Sorbonne (D2A), et déjà titulaire d’un Master 2 obtenu en École de Commerce avec une spécialisation en communication je possède déjà une expérience importante dans la conception, le développement et la mise en œuvre de programmes radios, mais aussi vidéos pour certains sites d’information en ligne.



J’ai ainsi eu l’occasion d’inviter sur le plateau de mon émission journalière (entant qu'animateur), des personnalités artistiques, politiques ou sportives. Je les interview sur leur actualité et ma personnalité dynamique et percutante donne un résultat aussi plaisant que décalé. Je dispose de contacts précieux et efficaces qui me permettent de côtoyer et d’attirer ces invités prestigieux.



Véritablement passionné par l’actualité, la politique et la culture, je suis naturellement attiré par les technologies de communication en ligne qui me permettent de faire le lien entre des productions et le public.