Alexandre DARRAS

Militaire au sein de l'Armée de Terre pendant 5 années, j'ai pu travailler sur plusieurs spécialités.

En tant que gestionnaire de munition et suite a ma mutation en comptabilité, gestion des ressources humaines, j'ai appris que je souhaitait travailler au sein d'une entreprise civile.

Voulant me sentir utile au sein d'un groupe et travailler avec des chiffres, le métier de gestionnaire de paye c'est montré a moi. Suivant une formation de gestionnaire de paye au centre AFPA de Reims, j'ai appris toutes les subtilités du métier et suis près a entrer dans une entreprise pour mettre mes talent au service ce celle-ci.

Ma rigueur, mon sérieux et mon adaptabilités développés au cour de mes années de services qui seront mes principaux atout pour ce métier.