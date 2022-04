Alexandre DAUMUR-SMITH

18 ans, 15 ans de questions et 3 ans de journalisme.

Passionné depuis mon enfance par le basketball grâce à une famille de sportifs, je me suis rapidement orienté vers le journalisme. Tout d'abord dans l'optique de mieux connaître les joueurs puis de partager leurs expériences avec les lecteurs.

Dans la vie, j'aime le cinéma (du français à l'américain en passant par l'asiatique), la musique dans tous ces genres (du rap au rock), les mangas, la mode (des vêtements aux chaussures), les différentes traditions culinaires ainsi que l'art, le design et le graphisme.



Mes compétences :

Coaching sportif

Journalisme sportif

Sport de haut niveau

Internet

Réseaux sociaux

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe Photoshop