De formation initiale BTS électrotechnique, je me suis spécialisé avec une Licence Pro. en Automatisme et Informatique Industrielle. Depuis le mois de juillet 2014, je suis sur le territoire français pour évoluer et enrichir ma formation initiale, après avoir vécu 9 ans au Mexique.



Mes compétences :

AutoCAD

Sauveteur secouriste du travail

Internet

Microsoft Office