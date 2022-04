Alexandre DAVID

La société Les crudettes est un acteur majeur sur le secteur de la quatrième gamme et du snacking à travers le développement de salades en sachet et produits traiteurs. Filliale du groupe LSDH (Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel), c'est une entreprise dynamique par son innovation et sa créativité.

Responsable Recherche et Développement je suis créateur, rigoureux et responsable. Spécialisé sur toutes les technologies alimentaires et particulièrement sur les utilisations industrielles des productions végétales, mes expériences m'ont permis de gérer des projets aussi bien au niveau produit, process et agronomie. J'ai travaillé sur de l'élaboration de produits frais prêt à l'emploi,de produits traiteurs, snacking, de produits appertisés..... J'ai aussi élaborer des projets process avec la mise en place de nouvelles lignes de productions et la création de protypes de production. Manager de projets R&D mon objectif est la création de produits au service du client et du consommateur.

Responsable Commercial RHD, Compte clés spécialisé sur la restauration chainée, mon objectif est de répondre à vos besoins en proposant l'offre produit la plus adaptée et la plus attractive.



Mes compétences :

agroalimentaire

recherche et développement

responsable

rigoureux

Gestion de projets