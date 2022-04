Je me présente Alexandre DE ALMEIDA, actuellement j'ai 18 ans.



Etant motivée et souhaitant m'orienter vers une orientation professionnelle rapide, j'ai choisi de suivre ma formation en alternance qui dispose de nombreux avantages pour ma future carrière.



Autonome, organisée et polyvalente, j’ai pu développer ces compétences au cours de plusieurs stages en entreprises pendant mes 3 années de formation au baccalauréat en tant que comptable et secrétaire. Je serais ravis de mettre à votre service mon dynamisme et mon sens du relationnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access