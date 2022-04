Alexandre DE BEUKELAER

Site: http://www.allinfoservice.fr/

18 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. 10 ans en SSII comme salarié où j'ai occupé les postes de technicien, développeur, administrateur systèmes et réseaux, formateur, gestion des devis et commandes pour les clients en assurant un suivi commercial. Chef de projet sur des projets tels que: web, application windows, systèmes, mise en place de solutions de sécurité réseaux...



Aujourd'hui je crée ma structure et propose mes services d'administrateur systèmes et réseaux, de développeur Web et d'applications Windows. Mais également de formateur sur des sujets tels que "Sécurité informatique", "HTML5/CSS3", "PHP", "Windows 2012 R2", "Microsoft Exchange 2013", "Projet Web", "Supervision", "Administration de BDD", "TCP/IP", "IPv6"...



J'ai établi des partenariats (infographistes, technicien du monde libre...) me permettant ainsi de proposer, par exemple, des solutions web clé en main ou des solutions systèmes alternatives.

Je propose également des audits et du conseil auprès des entreprises dans des projets de mise en place d'intranet, extranet et d'ERP ou tout autre projet informatique.



Depuis 2015, je suis Expert associé et référent informatique au sein de GBK qui a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets et les créateurs d'entreprises. Nous levons les fonds ou nous trouvons les financements nécessaires à l'aboutissement de vos projets. Experts juridiques, financiers, RH, commercial, communication et marketing et informatique sauront vous répondre. Contactez moi si vous êtes intéressé.



N'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à toutes offres de travail ou de collaboration.



Mes compétences :

SQL

JQuery

JavaScript

Informatique

Gestion de projet

Microsoft .NET

Oracle

Infographie

Management

Web

Microsoft Windows

SGBD

XHTML

Android

ASP.NET

Sécurité Informatique

Html 5

Css3

Développement Web

Veille Technologique

Php

Mysql

Responsive Design

Réseaux

Windows Server

Référencement

Microsoft Exchange Server

SEO

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Wordpress