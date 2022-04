Alexandre DE BIRAN

Impliqué, sérieux, rigoureux et motivé, je suis actuellement en contrat de professionnalisation à l'Elevage Chante Grillet, producteur de sérum anti-lymphocytaire.

Je possède actuellement un diplôme d'animateur Qualité Sécurité et Environnement et suis actuellement une formation de 18 mois au CESI à Ecully en vue du titre de Responsable QSE. Mon prochain objectif est de continuer mes études afin d'obtenir le titre de Manager QSE.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit