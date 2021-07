Alexandre DE GANDT

- expérience de la finance d'entreprise: les fusions et acquisitions, les carve-outs complexes, le financement de start-ups, le capital développement et les marchés financiers;

- expérience du développement: lancement d'activités en France pour un groupe américain, direction de deux entreprises innovantes et targeting de nouvelles clientèles;

- expérience du management: recrutements, revitalisations d'équipes et créations d’équipes collaboratives basées sur la confiance et l’élaboration de visions communes

- expérience internationale: double nationalité franco-anglaise, ayant vécu en France, en Angleterre, aux Etats-Unis et à Singapour, et ayant conseillé des clients européens, américains et asiatiques.



Mes compétences :

Finance

Internet

Internet strategy

PME

Retournement

Strategy