Bonjour,



Je m'appelle Alexandre de la Bretèche et je suis actuellement en 3ème année d'école de commerce, après avoir obtenu un BAC scientifique, option mathématiques.

J'étudie maintenant à l'IESEG School of Management, à Lille.



Au cours de mes trois premières années, j'ai pu acquérir une vision globale de l'économie et du monde de l'entreprise, grâce à des cours de statistiques, d'économie, de marketing et de finance. (Cours dispensés en anglais).



Dernièrement, je m'intéresse plus particulièrement à la finance d'entreprise, mais aussi à la finance de marché.



Je suis donc à la recherche d'un stage dans une grande entreprise à rayonnement international, dans le domaine de la finance.



A partir de septembre 2016, j'effectuerai un master Finance à l'IESEG School of Management.



Mes compétences :

Management

Vente directe

Finance d'entreprise

Finance de marché