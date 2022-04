.Alexandre de Mahieu a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier en relation avec la clientèle.

Ayant travaillé essentiellement dans le secteur bancaire et de l'assurance, il s’est spécialisé dans le secteur passionnant mais capricieux des placements.

Ayant une vision à long terme, il n’est pas de ceux qui disent qu'il faut choisir entre sécurité et rendement. Sur le long terme, les deux sont parfaitement compatibles. Question d'équilibre.

Travaillant en partenariat étroit avec des compagnies d'assurances patrimoniales, des gestionnaires de fonds, des spécialistes de la planification successorale, il est à même de répondre à toute demande de placement patrimonial.

Pour les patrimoines importants, pour les investisseurs professionnels ou pour les fonds de pension, il a la faculté de diversifier en dehors des fonds classiques. Spécialisé en placements spécialisés et/ou alternatifs, il offre un vaste choix en placements diversifiés, permettant à l'investisseur de s'y retrouver aussi bien quant à la rentabilité qu'à la sécurité.

Exponentials est une société indépendante, et n’a de compte à rendre qu’à ses clients. A ce titre, Alexandre de Mahieu recherche toujours les fonds performant mieux que les indices. Il ne se limite pas à scruter le marché, mais va au devant des gestionnaires et peut souvent les contacter personnellement.

Il a créé la Formule 55 , formule regroupant 5 critères objectifs pour sélectionner les meilleurs fonds.





