Alexandre DE OLIVEIRA

Actuellement Dessinateur projeteur, dans le domaine de la protection incendie par sprinkler, au sein d'une entreprise de conseils en ingénierie.



Ma fonction consiste à établir des cahiers des charges, en vue de la remise en conformité des installations ayant atteint la trentenaire.



Normes: Apsad r1 et r5 / nfen12845 / Fm / NFPA13



Etablissement des plans sous Autocad.

Calculs hydraulique sous Sigma.

Relevés sur site.



Je peux aussi réaliser des centrales sprinkler en 3d temps réel

(téléchargez le web player et installez le avant tout: http://alx.deoliveira.perso.sfr.fr/WIP/TempsReel/S3DWebPlayer-1.8.1.0.zip )

Ex: http://xander.over-blog.fr/article-centrale-mise-a-jour-98852773.html



Ou bien intégrer une source d'eau 3d dans une photo, afin d'apporter une meilleur visualisation du projet au client.



Mes compétences :

Sprinkler

3d