Alexandre DE PONTAC

Depuis dec 2010 - en poste

Responsable de l'équipe Reporting et Synthèse au sein de la Direction Financière de BNP Paribas.

Composé de 4 équipes, le département Reporting & Syntrhèse est chargé

- de la production de la contribution aux comptes consolidés de BNP Paribas SA et de plusieurs autres sociétés du groupe (Personal Finance, Cortal, BPSS)

- du calcul et de la production des reporting Bâle II, Bâle III (Ratio de liquidité LCR, NSFR)

- du calcul et de la production de l'Impôt sur les sociétés (IS), et des liasses fiscales



Auparavant (2007 - 2010),

J'ai rejoint FORTIS BANQUE FRANCE en 2007, en tant que Risk Manager, chargé de la mise en place et du suivi des risques au sein de la Direction Financière et de la Direction des Services Généraux (Achats, Travaux, Immobilier, Courrier).



Au cours des missions effectuées, j'ai acquis une expérience significative dans la mise en place des contrôles et la conduite opérationnelle de projets de migration (architecture fonctionnelle, aspects comptables et réglementaires, contrôles, en relation étroite avec les équipes Informatiques et Commerciales)

puis, Directeur Comptable Adjoint (25 collaborateurs) sur l'ensemble des domaines :

- Finance (comptes sociaux et consolidées, fiscalité, risques Bâle II, SURFI,..)

- Contrôle, Normes Comptables et Fiscales, MOA

- Comptabilité Fournisseurs (process achats / élaboration et suivi des budgets / Contrôle, Comptabilisation et Paiement des factures)



De 2000 à 2007,

Manager au sein de KPMG Audit, j'ai complété ma formation d'auditeur par la réalisation de missions opérationnelles au sein du département ADVISORY Banque (Contrôle, Risques Opérationnels, Formation, Consolidation)



Mes compétences :

Audit

Banque

Direction financière