Alexandre DE VITO

Après avoir commencé mes études supérieures dans une classe préparatoire, j'ai entrepris une formation dans le domaine du Génie civil. Ce domaine de la construction que j’ai entrepris me passionne depuis toujours. C'est à PhITEM, département de l'UJF de Grenoble, que j'ai achevé mon parcours scolaire par un Master 2 Génie Civil et Infrastructures, spécialité Ingénierie de la Maîtrise d’Œuvre, obtenu en 2013. Fort des connaissances acquises au cours de ma formation et de mes expériences professionnelles en entreprise, je suis à même de coordonner et de diriger toutes les activités de construction : de la planification au suivi de l'avancement du chantier, en passant par contrôle qualité de la mise en œuvre.



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Planification

Suivi de chantiers

Chiffrage des chantiers

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Microsoft Office