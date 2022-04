Alexandre DÉCENEUX

Actuellement en troisième année à l'école EPITECH RENNES, école d'expertise en informatique en 5 ans.



Compétences :



• Développement web : PHP, HTML 5, CSS 3 et JavaScript.

• Maîtrise des langages C, C++ et C#.

• Bonne connaissance des langages Java, Python et Action Script 3.0.

• Notions en langage assembleur et Ocaml ainsi que Sécurité informatique.

• Connaissances avancées en réseau (IRC, logiciel de messagerie, jeu-vidéo)

• Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel PowerPoint).

• Notions en logiciel de planification et gestion de projets.



Epitech étant une école favorisant fortement l'apprentissage par projets et le travail de groupe, je me suis donc habitué à travailler par groupe de 2 à 6 personnes et à organiser nous même notre gestion de projet.



Projets réalisés à Epitech :



- Shell Linux complet

- Compilateur de pseudo-assembleur et d'une machine virtuelle

- Générateur d'image de synthèse suivant la

technique de Ray-Tracing

- Jeux-Vidéo en 3D

- Utilisation de divers protocoles réseaux (POP3, SMTP, IMAP, IRC, FTP, UDP, TCP ...)

- Compilateur de language objet





Autre :



Détenteur du permis B

GPA : 3

TOEIC : 805

TOEFL : 80



Mes compétences :

C++

Langage c

JAVA

HTML

Javascript

CSS

PHP

Objective-C

C#

Assembleur

C

Action Script

OCaml

Python