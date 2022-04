Alexandre Decloquement

59430 Saint-Pol-Sur-Mer

alex07.03@hotmail.fr

0612141000



Après ma dernière année de collège, je me suis dirigé vers l'une de mes passions, l'informatique.

Lors de mon baccalauréat en informatique, je me suis découvert une passion nouvelle qui alliait à la fois

les outils informatiques aux dessins que j'adore faire. J'ai donc commencé par apprendre de moi-même à

utiliser Photoshop en suivant de nombreux tutoriels et j'ai procédé de la même manière pour Illustrator,

Indesign ainsi qu'After Effects. Lors de mes stages de baccalauréat, j'ai pu mettre à disposition mes acquis

comme la réalisation d'affiches publicitaire, de logo, de web design ou encore de petite bande-annonce

et également du dépannage informatique. Comme suite à cela, j'ai donc décidé de terminer mon

baccalauréat pour pouvoir être polyvalent puis j'ai entamé un an d'études en arts dans le but d'acquérir

de nouvelles connaissances et de pouvoir me réorientais.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Stratégie de communication

Autodidacte

Relationnel

Autonomie

Communication

Créativité