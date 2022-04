Alexandre DEL SIGNORE

De formation géomètre topographe, j ai eu l'opportunité d'explorer plusieurs branche de la topographie, notamment la métrologie dimensionnelle dans l'industrie aéronautique automobile et nucléaire principalement.

En 2011, je désire changer radicalement mon fusil d’épaule entreprend une formation chez les compagnons du devoir, et décide de me diriger vers la conception et la réalisation de maisons bois.Mes connaissance en urbanisme et mon expérience de géomètre me permet de proposer des prestations de A à Z (du permis de construire à la conception des bâtiments).En 2014 je crée ex nihilo une SARL sous la forme juridique d'une SCOP dans ce domaine. Le marché étant saturé et le contexte économique difficile, nous mettons fin à l'aventure en 2016. Après une réflexion poussé, je décide de me diriger vers les métiers de ma formation initial. En poste dans un cabinet de géomètre expert ,je travail en binôme avec mon patron dans plusieurs domaines très distincts,La topographie,l aménagement,le droit foncier etc..



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

MicroStation, covadis ,autocad, metrologu xg,

Scanner 3D, bras tridimensionnel,laser de poursuit

Topographie général,bornage ,dpmc,implantation ,re