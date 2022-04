Alexandre DELAGE

De formation initiale dans le domaine commercial, mes experiences m ont apportées la gestion d'agence incluant le management, l action commerciale ciblée ainsi que des connaissances et compétences techniques dans le domaine médico-technique. Les formations client, technique et commercial du personnel faisaient intégralement partie de mes attributions.

J'ai aujourd'hui le souhait de pouvoir dispenser mes connaissances commerciales et techniques.



Mes compétences :

Prospection

Devis

Management

Medico-technique