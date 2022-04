Alexandre DELAMOTTE

D’un naturel dynamique et ayant déjà une expérience de la vente, depuis plusieurs années aussi bien en commerce de détail spécialisé comme Alice Délice qu’en grande distribution, et de la communication commerciale en agence et régie publicitaire, je possède un très bon contact relationnel. De plus, je suis une personne diplomate et rigoureuse, j’ai également une réelle facilité d’adaptation qui fait de moi une personne rapidement opérationnelle.



Mes compétences :

Microsoft Office

Merchandising

Logistique

Vente