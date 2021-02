Alexandre DELDON

Diplômé de l'IPSA Aéronautique et Spatial et de Shenyang Aerospace University ( Chine ) en Management et négociation international et 6 ans passé chez ALTEN , je suis Dirigeant de trois d'entreprises de formations et dinnovations sur la région Toulousaine

Coach Professionnel



Ma devise :

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry



Mes compétences :

Formation

Coaching

Management

Recrutement

Développement commercial

Gestion de projets

Aéronautique

Professionnalisme

Esprit d'équipe