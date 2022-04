Je m' appelle Alexandre Delecroix. J'ai 20 ans. Après un CAPA Service Milieu Rural(diplôme obtenu en juin 2014), j'ai suivi une formation BAPAAT option Loisir Tout Public. J ai réaliser dans le cadre de mes formations différents stages au sein de l'unité vie sociale des maisons de retraite suivantes: < < Le Mas Marguerite à Vendargues, La Maison de retraite Protestante à Montpellier et dernièrement sur une année, le Foyer du Romarin à Clapiers > > .

Ces expériences m'ont permis d'apprendre et développer mes compétences de techniques d'animations de groupe, les règles de sécurité des biens et des personnes, les techniques pédagogiques et appréhender une grande partie des aspects du métier d'animateur en maison de retraite .

Ma posture de stagiaire depuis 1an au Foyer du Romarin m'a permis d'accentuer d'avantage mon attention , ma passion ,le partage, vers cet environnement, ce métier qui m'attire particulièrement. Respectueux, à l'écoute et disponible, je pense avoir toutes les qualités requises pour cet emploi.



Mes compétences :

Psc1

Word, Excel, PowerPoint

Photoshop

Adobe première pro

Logiciel TITAN