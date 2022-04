Alexandre DELFOUR

Diplômé de l'ESSCA, du DECF, et bilingue en anglais, je suis actuellement Manager chez Deloitte Touche Tohmatsu.



Mon aspiration est de mettre ces capacités au service d'une entreprise de dimension internationale offrant des possibilités de mobilité géographique et professionnelle dans le domaine du contrôle financier, du contrôle de gestion ou de la direction administrative et financière.



Je réalise des missions de contrôle interne et d'audit financier pour le compte de sociétés de tailles diverses (Mid cap et entités non cotées publiant leurs états financiers selon les référentiels Français et IFRS) et exerçant leurs activités dans des secteurs tels que le négoce de matières premières, les télécommunications et l'équipement automobile. Ce poste implique 30% de déplacements hors France métropolitaine (Suisse, Belgique, Uruguay et Dom-Tom), l'encadrement d'équipes de 5 à 10 personnes composées de collaborateurs juniors/séniors et un fort relationnel client.



Je suis également intervenu au cours des 5 dernières années sur des missions de fusion-acquisition et de conseil qui m'ont permis de parfaire mes capacités dans le domaine de l'analyse financière ainsi que de développer de hautes exigences en matière de contrôle des flux d'informations et de gestion des risques.



Dynamique, organisé, et appréciant le management d'équipe, je sais m'adapter facilement à de nouveaux environnements de travail.







Mes compétences :

IFRS GAAPs

FRENCH GAAP

Consolidation Comptes consolides

Excel

Encadrement d'une equipe

Formation

Aisance dans les environnement internationaux

Relationnel clients grands comptes

Contrôle interne

Analyse financière

Maitrise de l'approche de l'audit par les risques

Rigueur et formalisme

Gestion des risques

Planification Opérationnelle

Comptabilité générale