Alexandre DELHAYE-SPAULT

Je suis dynamique, rigoureux et force de proposition. C'est qualités sont des atouts dans le secteur de la logistique. j'ai accumulé divers expériences dans ce domaine (Manutentionnaire, préparateur de commande, réceptionnaire de marchandise, gestionnaire de stock, approvisionneur et chef d'équipe et actuellement responsable de service).



Mes compétences :

Planification

Gestion de flux

Gestion de projet

Microsoft Excel

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Business Objects