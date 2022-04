Alexandre DELIDAIS

16 ans d'expérience professionnelle dans des environnements internationaux dynamiques et à forte croissance, dont 6 ans dans la gestion d'équipes R&D de plus de 30 personnes, complétée par 7 ans dans le développement stratégique des entreprises et l'innovation, la recherche et l'incubation de nouvelles opportunités.



Compétences clés: transformer les problèmes complexes en solutions et en actions, prendre des décisions avec une compréhension technique et stratégique, s'appuyer sur les équipes et développer les compétences individuelles. S'adapter rapidement à de nouveaux environnements.





Mes compétences :

Team Management

Software Development

Incubation

Program Management

Innovation management

Strategic Management

Product development