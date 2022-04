Alexandre DÉMOLIS

De cursus universitaire, j'ai obtenu mon Master de chimie et développement durable à l'université de Savoie Mont-Blanc avant de réaliser ma thèse sur la valorisation de la biomasse à l'IRCELYON.



Pendant près de 4 ans en laboratoire, ma rigueur et mon travail m'ont permis de maitriser de nombreuses techniques d'expérimentations et d'analyses ainsi que la réalisation de nombreuses missions de communication.



Mon principal objectif est de rejoindre le pôle R&D d'une entreprise privée allant de la start-up à la société internationale. Je recherche comme responsabilités d'innover et développer de nouveaux procédés et produits tout en optimisant ceux existants, me permettant ainsi de participer à leur industrialisation.



Mes compétences :

EndNote

Microsoft Office

Chemdraw

Chimie inorganique

Chimie des matériaux

OpenOffice

Chimie verte

Analyse chimique

Chimie organique

Chimie analytique

Analyses physico chimiques

Chimie