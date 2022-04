Alexandre DENBY WILKES

Depuis 2009



HLD - private equity investments

Directeur associé ; capital-développement et LBO small & mid caps





2005 - 2009



UFG PRIVATE EQUITY (ex NORD EUROPE PRIVATE EQUITY)



Associate ; investisseurs en capital-développement et LBO small & mid caps





2004



QATAR NATIONAL BANK SAQ, Paris Branch

département Financement

Assistant du Directeur du Corporate Banking





2003



SCP VALDMAN-MICHEL-MIROITE



administrateurs judiciaires associés à Versailles (redressement d’entreprises en difficulté)





2002



DELOITTE & TOUCHE

département Fusions et acquisitions pour sociétés cotées





2000



Price Waterhouse Coopers

département Fusions et acquisitions



Mes compétences :

Banking

Capital développement

Corporate finance

Création

Développement

Entrepreneur

Finance

Investment

Investment Banking

LBO

Private Equity

redressement d'entreprises

Venture capital