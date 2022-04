Alexandre DEPAIN

Fort de 29 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité industriel. Nous avons pu expérimenter plusieurs méthodes de management de sécurité, et ainsi les comparer afin pouvoir proposer la plus adaptée à votre type d’activité. Nous sommes à même de vous proposer plusieurs niveau de prestation allant de l’audit de votre niveau de risque, en passant par la formation/coaching, jusque à la mise en place d’un système de management complet avec le suivi de la performance à court, moyen et long terme.

Notre mobilité nous permet d’opérer sur toute la France.