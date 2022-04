Alexandre DEPESTEL

Je suis actuellement étudiant en troisième année à L'ISEG Business School de Lille où j'étudie principalement le marketing, le commerce international, la communication, la gestion et les langues (anglais, japonais et allemand)dans le but d'obtenir un MBA. Dans le cadre de mes études, je vais être amené à suivre des cours à la Dublin Business School de janvier à juillet 2012.

Parallèlement à cela, je travaille dans une supérette 20h par semaine afin de financer mes études.

J'ai un bon niveau en anglais (940 au TOEIC) et un niveau scolaire en japonais et en allemand.



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Commerce international

International

Japonais