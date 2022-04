Alexandre DESCOUTURES

Bonjour



D un naturel ouvert et dynamique je travaille dans la restauration en salle depuis 15 ans.

Ayant suivi une courbe ascendante dans l évolution de mon poste et de mes responsabilités je suis aujourd'hui hui dans l objectif de trouver de nouveaux défis professionnels afin de continuer à m épanouir dans une activité professionnelle.

Dote d'un sens de l organisation,d un esprit d equipe et d une motivation importante je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamisme

Conscience professionnelle

Restaurants

Banquets

Pizzerias

Brasseries