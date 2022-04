Je m'appelle Alexandre DESFORGES et je suis en Licence Professionnelle AGSRi (Administration / Gestion des Systèmes et Réseaux Informatiques). Je recherche deux stages (1 de 4 semaines - février 2017 et l'autre de 12 semaines à partir d'avril 2017) afin de valider ma formation et entrer dans la vie professionnelle.



Mes compétences :

Creation de sites web (HTML, CSS, PHP, JAVA, AJAX)

Base de données (POSTGRESQL)

Étude et apprentissage de langage (C, PYTHON)

Systèmes d'exploitation (LINUX, WINDOWS)

Oscilloscopes

Configuration et utilisation de services (DHCP, NI

Configuration + installation d'équipements informa

Configuration et test de protocoles de routage (OS

Configuration et utilisation de téléphones d'entre