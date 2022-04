Alexandre DÉSIRÉ

Fraichement sorti des écoles, je suis titulaire du BTS Profession Immobilière, que j’ai effectué au lycée René Descartes à Rennes.Mes différentes expériences, effectuées en gestion, location et en négociation, m'ont permis de démontrer mes capacités de travail et d'autonomie. J'ai su me responsabiliser et développer mon sens du contact. J'ai acquis de solides compétences juridiques et techniques, et suis parfaitement en mesure d'évaluer le potentiel d'un logement et de choisir les arguments les plus justes pour convaincre des acheteurs potentiels ou futur locataire.



Mes compétences :

Microsoft Office

logiciel krier

Internet