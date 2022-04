Alexandre DESMASSIAS

Graphiste 3D et fondateur de Paradox Studio, spécialisé en motion design et graphisme 3D.



Formateur Cinema 4D chez Profession Medias, et Elephorm



Ma volonté est de vous accompagner dans la conception de votre identité, en proposant des stratégies créatives en adéquation avec vos besoins. Les domaines d’applications et de déclinaisons sont vastes : communication corporate, publicité, broadcast, habillage, ou encore web et multimédia. J'utilise essentiellement l’outil 3D et l’animation pour donner vie à votre identité, dans une optique de richmedia, où vos clients pourront découvrir à leur guise vos produits et votre marque.



Mes compétences :

Photoshop

After effects

Modélisation 3d

Cinema 4D

Motion design

Illustrator